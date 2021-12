1700 Menschen ließen sich in Räumen des Bistums gegen Corona impfen

Michael Gründel/Archiv

Osnabrück. Mehr als 1700 Personen haben sich am vergangenen Samstag im Forum am Dom in Osnabrück gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Etwa 40 Helfer aus dem Kreis des Bischöflichen Generalvikariats und des Caritas-Diözesanverbandes engagierten sich ehrenamtlich für die öffentliche Aktion, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums. Von ärztlicher Seite wurde die Aktio