Impfaktion am Kamp in Osnabrück lockt zahlreiche Menschen an

Zahlreiche Menschen kamen zur Impfaktion am Montag an der Kamp-Promenade in Osnabrück.

David Ebener

Osnabrück. Bis zum Neumarkt soll die Schlange am frühen Morgen gereicht haben. Etliche Menschen kamen gleich am ersten Tag zur Impfaktion an der Kamp-Promenade.

Am Mittag ist die Schlange zwar nicht mehr ganz so lang wie noch am Morgen. Aber etwas Wartezeit mussten die Impfwilligen schon mitbringen. Erste ImpfungHenrik Meyer sagt, er habe eine halbe Stunde gewartet, bevor er ins Allerheilige eingel