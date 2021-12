Vier Cafés aus der Region werden in der aktuellen Sonderbeilage des Fachmagazins "Feinschmecker" lobend erwähnt. (Symbolfoto)

Michael Gründel/Archiv

Osnabrück/Tecklenburg. Vier Cafés aus der Region werden in der aktuellen Sonderbeilage des Gourmet-Magazins „Der Feinschmecker“ unter den „500 besten Cafés und Röstereien in Deutschlands 2022“ geführt.

Wie schon in der letzten Ausgabe mit Café-Schwerpunkt werden auch dieses mal wieder das „Barösta“ in der Redlingerstraße sowie "Leysieffer" erwähnt. Dass das alte Stammhaus in der Krahnstraße mittlerweile nicht mehr genutzt wird, dafür ein