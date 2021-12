Das neue Kita-Gesetz hat die Personalsituation auch in Osnabrücker Kindertagesstätten verschärft. Doch nun soll eine Übergangslösung geschaffen werden.

Jörn Martens

Osnabrück. Osnabrücker Kitas hatten in jüngster Zeit immer wieder mit Personalengpässen zu kämpfen. Grund dafür waren zum einen krankheitsbedingte Ausfälle, zum anderen neue Vorgaben zum Betreuungsschlüssel in Randzeiten. An Letzterem soll sich nun aber etwas ändern.

Seit Sommer gilt in Niedersachsen das neue Kita-Gesetz. Dieses sieht vorsieht, dass auch in den Randzeiten – also frühmorgens und am späteren Nachmittag – mindestens zwei pädagogische Fachkräfte in jeder Gruppe sein muss. Das