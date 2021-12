Wehmut am letzten Tag des Weihnachtsmarkts in Osnabrück

Schlangen und Rabatte gab es am letzten Tag des Weihnachtsmarkts in Osnabrück. Viele Besucher empfanden Wehmut.

André Havergo

Osnabrück. Am letzten Tag des Weihnachtsmarkts in Osnabrück war es noch einmal voll. In den Glühwein mischte sich bei vielen Besuchern aber Wehmut.

Der Nikolaus kommt in diesem Jahr nicht zum Weihnachtsmarkt. Als ein fünfjähriges Mädchen das erfährt, schaut sie betrübt zu ihrer Mutter hoch. Doch die beschwichtigt sie. „In die Kita kommt er aber.“ Das beruhigt die Kleine. Sie wartet wei