Impfzentrum in Osnabrücker Kamp-Promenade öffnet am Montag

Das Impfzentrum der Stadt Osnabrück an der Sedanstraße 109 erfährt ab Montag Entlastung durch ein neues am Kamp.

Jörn Martens

Osnabrück. Geimpft wird am Kamp in Osnabrück montags bis sonntags von 8.15 bis 15.45 Uhr und dienstags bis 19.15 Uhr. Worauf sich die Impfwilligen einstellen können.

Das Impfzentrum in der Kamp-Promenade, Kamp 46b, geht am Montag, 6. Dezember, an den Start, heißt es in einer Meldung der Stadt Osnabrück vom Freitag. Möglich seien dort Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Moder