Ghost Bike erinnert an den getöteten Radfahrer am Osnabrücker Wall

Nach dem tödlichen Fahrradunfall am Heger-Tor-Wall hat der ADFC am Freitagnachmittag ein Ghost Bike aufgestellt.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Mit einem weiteren weißen Fahrrad erinnert der ADFC Osnabrück an den am Montag getöteten 28-jährigen Radfahrer. Es ist nicht das erste Ghost Bike, das am Wall aufgestellt wurde.

Es ist eine traurige Tradition, dass der ADFC eine sogenanntes Ghost Bike aufstellt, wenn wieder einmal ein Radfahrer im Straßenverkehr ums Leben gekommen ist. Am Freitagnachmittag platzierten die Aktivisten ein weißes Rad an der Stelle am