Das Alando Palais in Osnabrück öffnet – aber erwartet nicht viele Gäste

Das Alando öffnet an diesem Woche. Betreiber Frederik Heede bezweifelt, dass viele Besucher kommen. (Symbolfoto)

imago images/imagebroker

Osnabrück. Am vergangenen Wochenende galt bereits eine Maskenpflicht im gesamten Alando. An diesem Wochenende kommen 2Gplus-Vorgaben und FFP2-Masken hinzu. Der Club öffnet dennoch, wenn auch nicht gerne. Geschäftsführer Frederik Heede sagt, warum.

„Wir wollen gar nicht öffnen“, sagt Frederik Heede mit Blick auf das Wochenende. „Da kommt ein extremes Minus in die Kasse.“ Das Alando Palais öffnet dennoch am Freitag und Samstag ab 22 Uhr seine Türen, auch wenn Heede nur mit et