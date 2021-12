Drei L-förmige Wohnblöcke sollen auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Kersten entstehen. Die Simulation lässt erkennen, dass der vordere an der Weserstraße vier Vollgeschosse hat, die beiden anderen jeweils drei.

Sökeland & Leimbrink

Osnabrück. Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Kersten an der Weserstraße in Osnabrück will die WGO drei Wohnblöcke mit zusammen 61 Wohnungen errichten. Der Fachbereich Städtebau geht mit den Plänen in die Bürgerbeteiligung.

Für die Stadt ist das innenstadtnahe Bauprojekt ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Überwindung der Wohnungsnot in Osnabrück. Die Umwidmung der Gärtnereifläche erfordert einen Bebauungsplan, der im beschleunigten Verfahren entwickelt w