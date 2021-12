Der Kerzenleuchter Menora spielt eine wichtige Rolle beim jüdischen Lichterfest Chanukka.

David Ebener

Osnabrück. Das jüdische Lichterfest Chanukka findet um Weihnachten herum statt. Was Juden feiern und wie sie den Advent erleben, berichten zwei Gemeindemitglieder aus Osnabrück.

Es ist ein allseits bekanntes Ritual: An den vier Sonntagen vor Heiligabend zünden Christen in Deutschland die Kerzen auf dem Adventskranz an. Eine nach der anderen, bis am vierten Advent alle vier Kerzen brennen. Auch im Judentum gibt es e