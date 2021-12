So denken Beschicker über das Aus des Osnabrücker Weihnachtsmarkts

Nach der Einführung der 2Gplus-Regel sei der Besucherstrom auf dem Weihnachtsmarkt sofort eingebrochen, sagen die Schausteller. Am Sonntag ist vorzeitig Schluss.

Thomas Wübker

Osnabrück. Es herrscht Tristesse am Freitagmittag auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt. Schon zwei Tage vor der Schließung ist nichts mehr los. Die Gefühlslagen der Marktbeschicker reichen von traurig bis sauer.

In Vor-Corona-Zeiten kamen etliche Osnabrücker schon in der Mittagszeit zum Weihnachtsmarkt, um dort etwas zu essen oder zu trinken. Wer das jetzt machen will, braucht neben einem Impfausweis auch eine Maske und eine Bescheinigung über eine