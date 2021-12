„Kunst sichtbar“ geht mit Bannern im Außenbereich in die finale Phase

Der Bauzaun an der Kunsthalle wird beim Projekt "Kunst sichtbar" zum Objektträger, hier für eine Arbeit von Ragnar Gischas. Davor die Initiatoren der Aktion, Anke Bramlage und Jens Raddatz.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Um zu demonstrieren, dass es Künstler in der Stadt auch während der Pandemie gibt, starteten der BBK und der Fachbereich Kultur die Aktion „Kunst sichtbar“. Bis Ende des Jahres findet man Banner mit Kunstmotiven im Stadtgebiet.

Der Gerüstbauer an der Kunsthalle spielte mit, darüber hinaus gab die Stadt grünes Licht für mehrere Zäune an städtischen Bolzplätzen, außerdem nahmen zwei private Hauseigentümer die Idee auf und platzierten jeweils ein Banner an der Fassad