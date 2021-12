Wie bereits im Frühjahr, werden am Zoo ab dem 6. Dezember wieder Schnelltests durchgeführt.

Jan Banze/Zoo Osnabrück

Osnabrück. 2Gplus-Vorgaben und 3G am Arbeitsplatz: Die Testzentren in Stadt und Landkreis Osnabrück sind überlastet. In Osnabrück-Nahne nimmt das Testzentrum am Zoo am Montag, 6. Dezember, deshalb wieder den Betrieb auf.

Bereits im Frühjahr war das Testzentrum am Osnabrücker Zoo eine beliebte Anlaufstelle für Schnelltests. Aufgrund des aktuell stark gestiegenen Bedarfs bietet die Teststelle nun ab Montag, 6. Dezember, wieder kostenlose Bürgertests an. In de