Diese 23 Impftermine bietet der Landkreis Osnabrück in der kommenden Woche an

Die dezentrale Impfkampagne des Landkreis nimmt Fahrt auf.

dpa/Sebastian Willnow

Osnabrück. Die dezentrale Impfkampagne des Landkreises Osnabrück geht in die zweite Woche. Sie nimmt an Fahrt auf. Aktuell steht mehr Impfstoff zur Verfügung. 23 Impftermine an diversen Orten werden in der kommenden Woche angeboten.

Der Start in die erste Woche war durch den verknappten Impfstoff etwas holprig verlaufen. Nicht alle der ursprünglich angedachten 16 Termine fanden statt, pro Aktion standen den Mobilen Impfteams nur 200 Dosen Vakzin zur Verfügung