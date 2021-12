Zur Spendenübergabe trafen sich vor dem Dschungelpfad im Moskaubad Sonja Koslowski (Moskaubadleiterin), Sabine Meyer, Dr. Ludwig Schulze (beide DKSB) und Gerhild Neumann (Bäderbetriebschefin, von links).

Stadtwerke Osnabrück

Osnabrück. Beim Herbstflohmarkt im Moskaubad hat das Bäder-Team der Stadtwerke Osnabrück Fundsachen verkauft, die von Badegästen vergessen und nicht wieder abgeholt wurden. So kamen in diesem Jahr 3000 Euro zusammen, die an den Kinderschutzbund Osnabrück gehen.

Dass das Team der Stadtwerke-Bäder den DKSB unterstützt, hat eine Tradition, die in gewisser Weise mit Vergesslichkeit zu tun hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Osnabrück. Badleiterin Sonja Koslowski und ihre Kollegen sa