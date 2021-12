Termine für das Corona-Impfzentrum an der Sedanstraße in Osnabrück sind jetzt auch online buchbar.

Tobias Saalschmidt / Nina Fehrensen

Osnabrück. In der Sedanstraße in Osnabrück hat am Montag ein neues Impfzentrum eröffnet. Die Termine können online gebucht werden. Corona-Impfungen ohne Termin soll es demnächst in der Osnabrücker Innenstadt geben.

Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus gibt es seit Montag im neuen Impfzentrum an der Sedanstraße 109. Impfwillige können Termine online oder telefonisch buchen. Ein weiteres Impfzentrum eröffnet am Montag, 6. Dezem