Im Impfzentrum an der Sedanstraße wird nur mit Termin geimpft – doch auch dann können Impflinge durch gute Vorbereitung viel Zeit sparen.

Jörn Martens

Osnabrück. Vor Impfzentren oder bei offenen Impfaktionen der Stadt Osnabrück kommt es häufig zu Wartezeit. Wer die geforderten Unterlagen bereits ausgefüllt mitbringt, spart Zeit und vermindert Verzögerungen im Ablauf. Simon Vonstein von der Stadt Osnabrück erklärt, wie man sich am besten auf eine Impfung vorbereitet.

Am Montag startete das neue Impfzentrum der Stadt Osnabrück an der Sedanstraße 109. Seit Mittwoch wird dort nur mit Termin geimpft, doch am Montag und Dienstag fand eine offene Impfaktion ohne Termin statt. Bereits am Montagmorgen hatt