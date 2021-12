Die Schwimmbäder in Osnabrück müssen strenge Corona-Regeln einhalten. (Archivbild)

Stadtwerke Osnabrück/Bettina Meckel-Wolf

Osnabrück. Mal eben eine Runde schwimmen, das Kind zum Schwimmkurs begleiten oder den Rücken beim Reha-Sport stärken: Das geht momentan nicht so einfach in den Schwimmbädern in Osnabrück. Grund: die 2Gplus-Regel.

Wer aktuell schwimmen gehen oder einen Aqua-Kurs besuchen möchte, muss Genesen, Geimpft und zusätzlich getestet sein. Ein großer Aufwand für eine Stunde im Wasser. Sebastian Philipp, Pressesprecher der Stadtwerke Osnabrück erklärt im I