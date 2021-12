Die Osnabrücker mussten sich auch im Jahr 2021 von einigen Geschäften für immer verabschieden. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd/dpa

Osnabrück. Eines von ihnen hatte eine mehr als hundert Jahre alte Geschichte, die anderen gehörten fest zum Osnabrücker Stadtbild der vergangenen Jahrzehnte. Eine Auswahl einiger Geschäfte, von denen sich die Osnabrücker im Jahr 2021 verabschieden mussten.

Nach 25 Jahren hat die Boutique The Way of Life an der Lortzingstraße in Osnabrück geschlossen. Renate Jovic und Jutta Felden hätten am 1. Januar 2022 eigentlich gerne gefeiert, dass sie das Geschäft seit 15 Jahren betreiben, doch daraus wi