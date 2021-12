Arzt-Praxis bietet an jedem Dezember-Wochenende Impfaktionen an

Wie in der Osnabrück-Halle am 13. November findet an diesem Wochenende eine Impfaktion in der Arztpraxis an der Bischofsstraße statt. Dort wird an jedem Wochenende im Dezember geimpft.

Constantin Binder

Osnabrück. Wären Hausärzte mehr in die Impfungen eingebunden gewesen, wäre die vierte Welle so nicht entstanden, sagt der Osnabrücker Arzt Dr. Georg Meyer. In seiner Praxis wird an jedem Wochenende im Dezember geimpft.

In der Gemeinschafspraxis an der Bischofsstraße 30 arbeiten acht niedergelassene Ärzte. Georg Meyer sagt, dort gebe es einen genügenden Vorrat an Biontech- und Moderna-Impfstoff, um an den kommenden drei Wochenenden sowie Heiligabend und Si