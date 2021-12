ADFC Osnabrück stellt am Freitag Ghost Bike an Unfallstelle auf

Kerzen erinnern an den 28-jährigen Radfahrer, der am Montagabend am Heger-Tor-Wall starb.

Robert Schäfer

Osnabrück. Es ist das zehnte seiner Art in Osnabrück – und dennoch kein Grund zum Feiern: Der ADFC stellt am Freitagnachmittag ein sogenanntes Ghost Bike für den am Montag getöteten Radfahrer auf.

Ein solches weiß angesprühtes Geisterfahrrad erinnert an getötete Radfahrer und dient zudem als Mahnmal. Der ADFC stellt am Freitag, 16 Uhr, ein Ghost Bike am Heger-Tor-Wall auf. Dort war am Montagabend der 28-jährige Radfahrer von ein