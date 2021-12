Polizei will Corona-Kontrollen in der Region massiv ausweiten

Polizeikontrollen in Restaurants und Clubs: Im Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück sollen Streifenbeamte wieder verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln überprüfen.

Ole Spata/dpa

Osnabrück/Meppen/Aurich. Um die angespannte Corona-Lage in den Griff zu bekommen, steigen Polizisten wieder verstärkt in Kontrollen der Infektionsschutzregeln ein. Mit hohem Personaleinsatz sollen Kommunen am Anschlag unterstützt werden.

Die Polizeidirektion Osnabrück werde ab sofort ihre Präsenz erhöhen und die Kommunen intensiv dabei unterstützen, die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln zu überprüfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion von Mittwoch