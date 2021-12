Impfaktion ohne Termin am Donnerstag in Osnabrück

Am 2. Dezember 2021 findet in der Notdienstambulanz am Finkenhügel in Osnabrück eine Impfaktion statt. Es wird kein Termin benötigt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Notdienstambulanz am Finkenhügel in Osnabrück veranstaltet am Donnerstag, 2. Dezember, eine Impfaktion ohne Termin. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten.

Zwischen 14 und 19 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich bei der Notdienstambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung impfen zu lassen. Verabreicht wird der Impfstoff der Firma Biontech. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Grippe