Nächstes Jahr in den "Wasserwelten": Pinguinküken im Osnabrücker Zoo geschlüpft

Im Osnabrücker Zoo ist ein Pinguinküken geschlüpft. Für Besucher sind die Humboldt-Pinguine aufgrund der Baustelle für die neuen „Wasserwelten“ aktuell nicht zu sehen.

Zoo Osnabrück/Jan Banze

Osnabrück. Im Zoo Osnabrück ist ein Pinguinküken geschlüpft. Derzeit lebt der kleine Vogel mit seinen Eltern in einem Übergangsgehege, doch Mitte kommenden Jahres soll er zusammen mit 21 anderen Humboldt-Pinguinen in die neuen "Wasserwelten" ziehen.

Am 6. November sei der kleine Pinguin auf die Welt gekommen, teilt der Zoo Osnabrück mit. „Wir bauen unseren Pinguinen in den zukünftigen ‚Wasserwelten‘ ein neues Gehege, deshalb leben sie aktuell in einem Übergangsgehege neben der Zoogasts