"Personalmangel stoppen" oder "Dienstwagen für ambulante Bereiche" sind nur zwei Forderungen von Mitarbeitern aus der Behindertenhilfe in Osnabrück.

Astrid Ottermann

Osnabrück. Menschen mit Behinderung helfen und Inklusion ermöglichen – das sind Ziele der Behindertenhilfe. Doch dafür braucht es faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, um den Fachkräftemangel zu stoppen. Das fordern nicht nur Tausende Osnabrücker.

In der Behindertenhilfe fehlt es, ähnlich wie in der Pflege, an Personal. „Durch die Corona-Pandemie ist die Arbeitsbelastung weiter gestiegen, was zur Folge hat, dass es zunehmend Personalausfälle durch Langzeit Erkrankte gibt, oder Mensch