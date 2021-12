Teams der Awigo kontrollieren im Landkreis Osnabrück, ob die Biotonnen den richtigen Abfall enthalten. (Symbolfoto)

Swen Pförtner/dpa

Osnabrück. Seit dem Sommer sind regelmäßig Awigo-Teams zur Sichtkontrolle der Biotonnen im Osnabrücker Land unterwegs. Meistens gibt es nichts zu beanstanden, es gibt aber auch Fälle, in denen die Tonne nicht geleert wird.

Eine erste Zwischenbilanz der Kontrollen zeige, dass die große Mehrheit ihren Bioabfall schon sehr gut trennt und genau darauf achtet, was in die Biotonne darf und was nicht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Osnabrück. Jed