Mammutaufgabe: Baubranche in der Region Osnabrück braucht mehr Mitarbeiter

Der Vorsitzende der IG Bau Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Friedrich Pfohl, sieht weiterhin volle Auftragsbücher im Baugewerbe. (Symbolfoto)

dpa/Lino Mirgeler

Osnabrück. Die Baubranche in der Region Osnabrück braucht zusätzliche Mitarbeiter. „Die Zahl der Bauarbeiter im Landkreis Osnabrück wird steigen", sagt Friedrich Pfohl von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt.

Mit den heute rund 5.100 Baubeschäftigten sei das, was die Ampel-Koalition vorhat, nicht zu schaffen, so Friedrich Pfohl in einer Pressemitteilung der IG Bau. "Für den Neubau von Wohnungen und vor allem auch für das klima- und seniorengerec