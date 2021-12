Sturmwarnung: Bis zum Nachmittag treten in der Region Böen auf – Donnerstag Schnee?

Erst Sturmböen, dann Schneeregen? In die Region zieht langsam aber sicher der Winter ein. (Symbolfoto)

Swen Pförtner/dpa

Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor Sturmböen, die in der Region auftreten. In der Nacht zu Donnerstag könnte es Schnee geben.

Der Winter löst den Herbst endgültig ab. Im westlichen Niedersachsen kündigt sich der Umschwung am Mittwoch mit Sturmböen an, bevor es in der Nacht merklich abkühlt. Den Höhepunkt erreichten die Sturmböen im Raum Osnabrück und Emsland vorau