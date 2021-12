Mehr als 80 Freunde und Kollegen gedenken in Osnabrück des getöteten Radfahrers

Mit einer Mahnwache am Unfallort gedachten am Dienstagabend in Osnabrück Freunde und Kollegen des am Montag getöteten Radfahrers.

Robert Schäfer

Osnabrück. Mit Kerzen und Blumen haben am Dienstagabend 80 Freunde und Kollegen sowie andere Radfahrer dem 28-Jährigen gedacht, der am Vorabend am Heger-Tor-Wall getötet worden war. Von Politik und Verwaltung forderten sie mehr Schutz für die Radfahrer.

Es war ein Unfall, der viele erschüttert und berührt hat: Am Montagabend starb an der Kreuzung Heger-Tor-Wall/Martinistraße ein 28-jähriger Radfahrer. Er wurde von einem Lkw erfasst, der, vom Wall kommend, rechts in die Martinistraße einbie