Der Zoo Osnabrück bleibt geöffnet, allerdings schließen die Tierhäuser, und der Weihnachtsmarkt fällt aus.

David Ebener

Osnabrück. Wenn ab Mittwoch die Corona-Warnstufe 2 und damit die 2Gplus-Regel in vielen Bereichen gilt, wird der Zoo im Außenbereich bei 2G bleiben und dafür seine Tierhäuser schließen.

"In der Corona-Warnstufe 2 gilt in den Tierhäusern von Zoos die 2Gplus-Regel. Wir haben uns im Zoo dazu entschieden im Außenbereich bei 2G zu bleiben, was bedeutet, dass unsere Tierhäuser ab dem 1. Dezember geschlossen bleiben müssen", wird