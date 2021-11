Noch können sie im Atelierhaus an der Hasemauer unbeschwert arbeiten: Elena Kok, Melanie Harder (rechts) und Azim F. Becker. Doch im nächsten Jahr müssen sie Platz für ein neues, junges Künstlerteam machen. Foto: Tom Bullmann

Osnabrück. Mitte vergangenen Jahres gründete Kulturförderer Reinhart Richter das „Atelierhaus an der Hasemauer“. Ab Juni 2022 übernimmt die Egerland Stiftung die Förderung des Projekts, für das sich junge Künstler jetzt bewerben können.

Überall Leinwände, grelle Farben, Töpfe, Pinsel, aber auch Musikinstrumente. Zwei junge Künstlerinnen und ein Künstler sitzen in einer Couchecke und beraten sich. Eineinhalb Jahre durften sie die Räumlichkeiten in einem Gebäude am Wall als