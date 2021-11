Die ersten Luftfilter haben Osnabrück erreicht: In der Möser-Realschule begutachten die Schüler Sevgi und Kevin zusammen mit Schulleiter Anton Klemm das neue Gerät.

Jörn Martens

Osnabrück. 80 Luftfilter sind als Schutz vor Corona in den vergangenen Tagen in Osnabrück eingetroffen und in Schulen eingebaut worden. Bis zum 10. Dezember sollen es 200 sein.

109 dieser Filteranlagen kommen den Jahrgängen eins bis sechs zugute und werden in Klassenräumen aufgestellt, die "nach Definition des Bundesumweltamtes eingeschränkt zu belüften" seien, so Stadtsprecher Simon Vonstein. Das Kriterium "einge