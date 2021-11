Wer sein Herbstlaub und anderen Grünabfall noch loswerden will, kann die Gartenabfallplätze der Osnabrücker Service-Betriebe nur noch an zwei Samstagen anfahren.

dpa/Florian Schuh

Osnabrück. Wer jetzt noch Laub zum Gartenabfallplatz bringen möchte, sollte die Winteröffnungszeiten beachten. Die Plätze des Osnabrücker Service-Betriebes öffnen nur noch an zwei Samstagen im Dezember.

Die 15 Gartenabfallplätze des Osnabrücker Service-Betriebes nehmen am 4. und 11. Dezember zwischen 9 und 15 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr Grünabfälle an, teilt die Stadt Osnabrück in einer Pressemitteilung mit. Im Januar und Februar bl