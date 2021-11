Osnabrücker Agentur arbeitet an bahnbrechenden VR-Projekt mit

So könnten in Zukunft Theateraufführungen oder Konzerte erlebt werden: Mit einer VR-Brille. Die Osnabrücker Werbeagentur Die Etagen ist an einem entsprechenden Projekt beteiligt.

Jan-Pieter Fuhr

Osnabrück. Dank des Projekts „SocialSTAGE-VR“ soll es in naher Zukunft möglich sein, Theateraufführungen und Konzerte zu erleben, ohne selbst dabei zu sein. An dem mit Bundesmitteln geförderten Projekt arbeitet auch die Osnabrücker Werbeagentur Die Etagen mit.

Mal angenommen, Abba spielt ein einziges Konzert in Europa, zum Beispiel in Stockholm. Oder Brad Pitt hat einen einmaligen Auftritt auf einer Theaterbühne in London. Millionen Menschen würden gerne dabei sein. Doch ein T