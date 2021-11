Schüler des Gymnasiums In der Wüste liefen am Sonntag in Osnabrück für einen guten Zweck.

Tanja Bongalski

Osnabrück. Rund 260 Läufer trotzten am ersten Advent in Osnabrück der Kälte und trafen sich zum Benefizlauf „Run and Walk for Help“ des Kinderhilfswerks „terre des hommes“.

132 Schüler des Gymnasiums „In der Wüste“ und 14 Lehrer hatten ein Ziel: Mit ihrem Lauf gleichaltrige afrikanische Aidswaisen zu unterstützen. Mit einer Spende von zehn Euro lasse sich in Afrika die Schulbildung eines Kindes für rund zwei M