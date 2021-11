Tödlicher Unfall in Osnabrück: Lkw-Fahrer überrollt Radfahrer – und setzt Fahrt fort

Erneut ist ein Radfahrer in Osnabrück ums Leben gekommen

Festim Beqiri

Osnabrück. Schon wieder tödlich, schon wieder an der Osnabrückhalle: Am frühen Montagabend ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw in Osnabrück gestorben.

Nach Informationen der Polizei an der Unfallstelle fuhren Lkw und Radfahrer gegen 18.30 Uhr nebeneinander auf dem Heger-Tor-Wall in Richtung Schlosswallhalle - der Lkw auf der rechte Geradeausspur, der Radfahrer auf dem Radweg daneben