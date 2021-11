Radfahrer stirbt bei Unfall in Osnabrück

Erneut ist ein Radfahrer in Osnabrück ums Leben gekommen

Alexander Krug

Osnabrück. Schon wieder tödlich, schon wieder an der Osnabrückhalle: Am frühen Montagabend ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw in Osnabrück gestorben.

Ersten Informationen zufolge starb der Radfahrer noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall zwischen Rad- und Lkw-Fahrer gekommen war, ist noch unklar. Bislang konnte die Osnabrücker Polizei auf Nachfrage lediglich bestätigten, dass ein Radfah