Wenn Ende 2021 auch die Reha-Fachklinik Möhringsburg nach Osnabrück umzieht, wird die Immobilie der Klinik am Kasinopark in Alt-Georgsmarienhütte nicht mehr als Krankenhausstandort genutzt.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Suchteinrichtung Haus Möhringsburg, die eine Reha-Klinik ist, war bis September 2021 am Kasinopark in Georgsmarienhütte ansässig. Die Klinik dort wird nun geschlossen. Jetzt ist der neue Standort der Reha-Klinik auf dem Finkenhügel in Osnabrück.

Damit hat das Klinikum Osnabrück seine Suchtmedizin neu aufgestellt. In dem Suchtkompetenzzentrum des Klinikums werden Menschen ab 18 Jahren mit einer Alkohol-, Cannabis-, Amphetamin- oder Medikamentenabhängigkeit behandelt. Dabei sind laut