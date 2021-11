Corona: Landkreis Osnabrück bietet diese Woche noch zwölf Impftermine an

Trotz knapper Impfstoffe bietet der Landkreis Osnabrück in dieser Woche noch 16 Impftermine an.

dpa/Frank Rumpenhorst

Osnabrück. Der Impfstoff mag derzeit knapp sein, aber das, was da ist, soll auch verimpft werden: In dieser Woche hat der Landkreis mit den Mobilen Impfteams Impftaktionen in zwölf Kommunen organisiert. Wie es dann nächste Woche weitergeht, ist noch unklar. Auch Arztpraxen hadern mit dem knappen Impfstoff.

Gebucht werden können die Termine in den zwölf Kommunen über www.terminland.eu/lkos oder corona-os.de, das der Kreis zum Wochenanfang freigeschaltet hatte. Die Bedienung des Portals dürfte vielen bekannt vorkommen: die Testze