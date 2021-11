Mobiles Impfteam bietet offenes Impfen in der Osnabrückhalle an

In der Osnabrückhalle wird wieder geimpft. (Archivfoto)

Lino Mirgeler

Osnabrück. Neben der Impfmöglichkeit im neuen städtischen Impfzentrum in der Sedanstraße 109 finden in dieser Woche weitere Impfaktionen in der Osnabrückhalle statt.

Dort impft am Mittwoch, 1. Dezember, Donnerstag, 2. Dezember, und Freitag, 3. Dezember, jeweils von 10 bis 14 Uhr ein Impfteam Menschen gegen das Coronavirus, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Zutritt erfolgt durch den Haupteingang. Mög