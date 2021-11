Etwa 1300 Männer treffen sich auf Einladung des Verkehrsvereins Osnabrücker Land immer Anfang Februar zur Osnabrücker Mahlzeit in der Osnabrück-Halle. 2022 fällt der Event wegen Corona nun zum zweite mal in Folge aus.

Michael Gründel

Osnabrück. Das Rathaus streicht fast alle städtischen Veranstaltungen. Selbst der Handgiftentag wurde erstmalig in seiner Jahrhunderte währenden Geschichte abgesagt. Nun fällt auch die Grünkohlmahlzeit der Herren des Verkehrsvereins Osnabrücker Land (VVO) erneut Corona zum Opfer.

"Wir verschicken in diesem Moment die Absagen an unsere Mitglieder", so der Geschäftsführer des Verkehrsvereins Osnabrücker Land am Montagmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Vorstand und Geschäftsführung hätten gemeinsam beschlo