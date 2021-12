Stadt Osnabrück will neue Brücke über den Pappelgraben bauen

300 Meter Abkürzung verspricht die neue Brücke über den Pappelgraben, mit der die beiden Abschnitte der Schreberstraße für Radler und Fußgänger zusammenrücken. Die Stadt hat sich aus Kostengründen für eine einfache Konstruktion entschieden.

Stadt Osnabrück

Osnabrück. Weil der Pappelgraben in Osnabrück die Schreberstraße unterbricht, müssen Fußgänger Umwege laufen, um auf die andere Seite zu kommen. Jetzt will die Stadt eine Brücke bauen – allerdings schmaler, als manche in der Wüste gehofft hatten.

Zum Rüberspringen ist er zu breit: Der Pappelgraben, der sich auf fast 1000 Meter Länge schnurgerade durch die Wüste zieht, wird zwar als Sehenswürdigkeit, aber zugleich auch als Barriere empfunden. Für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad die