Kinder der St. Michaelisgemeinde Eversburg durften zur Eröffnung der Außenkrippe das rote Band durchtrennen. Bis zum 10. Januar bleibt die Krippe nun für Besucher offen.

Christoph Beyer

Osnabrück. Sie ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch betretbar, die Außenkrippe an der St. Michaeliskirche in Eversburg. Am ersten Adventssonntag wurde sie im Beisein zahlreicher Gemeindemitglieder eröffnet.

Es dauerte nur wenige Sekunden, dann war das rote Band durchtrennt. Kinder der St. Michaelisgemeinde Eversburg durften am ersten Adventssonntag die Außenkrippe eröffnen und nahmen diese sogleich in Besitz. Unterstützt wurden sie dabei von D