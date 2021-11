Von Klein-Lkw in Hagen überrollt: Lag der Mann schon auf der Straße?

Von einem Lieferwagen überrollt wurde ein 26-jähriger Mann auf der Hüttenstraße in Hagen. Die Polizei ist weiterhin mit den Ermittlungen befasst, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

NWM-TV

Hagen. Ein 26-jähriger Mann ist in Hagen von einem Lkw überrollt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Es wird vermutet, dass er auf der Straße gelegen hat. Die Polizei hat aber noch nicht alle Hinweise zum Unfallgeschehen ausgewertet.

Es passierte in der Nacht zum Samstag auf der Hüttenstraße in Hagen. Gegen 2.30 Uhr wurde der junge Mann an einer Überquerungshilfe vor den Verbrauchermärkten vom Lieferwagen einer Bäckerei überrollt. Rettungsdienst, Polizei und Feuerw