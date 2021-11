Bei einem Auffahrunfall mit Überschlag auf der A33 im Osnabrücker Südkreuz sind am Samstagabend zwei junge Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Bei einem Auffahrunfall mit Überschlag auf der A33 im Osnabrücker Südkreuz sind am Samstagabend zwei junge Autofahrerinnen aus Osnabrück und Mettingen verletzt worden – glücklicherweise nur leicht.

Wie die Polizei Osnabrück am Sonntag mitteilte, war eine 20-jährige Osnabrückerin am Samstag gegen 18.50 Uhr auf der A33 in Richtung Belm unterwegs, als sie im Osnabrücker Südkreuz mit ihrem VW Polo auf die A30 in Richtung Rheine wechseln w