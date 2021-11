Großer Andrang bei Impfaktion an Thomas-Morus-Schule in Osnabrück

Warten auf die Impfung: Rund 1500 Menschen haben nach Voranmeldung am Samstag eine Corona-Schutzimpfung an der Thomas Morus-Schule erhalten.

Markus Pöhlking

Osnabrück . Rund 1500 Menschen haben sich am Samstag an der Thomas-Morus-Schule im Osnabrücker Stadtteil Haste gegen Corona impfen lassen. Am Sonntag soll die gleiche Zahl folgen. Für beide Termine war eine Voranmeldung nötig.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Osnabrücker Schmerztherapiezentrum Brau und Michel große Impfaktionen über die Bühne bringt. Schon im Sommer waren die beiden Ärzte Carsten Brau und Kai Michel mit ihrem Team in Osnabrück, aber auch an a