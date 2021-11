(Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. In der Baumstraße und in der Richardstraße im Osnabrücker Stadtteil Gartlage werden in den kommenden Monaten die Kanalnetze erneuert. Die Straßen werden dafür zeitweise voll gesperrt. Die Bauarbeiten sollen erst Ende 2022 abgeschlossen sein.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadtwerketochter SWO Netz hervor. Die Kanalarbeiten starten demnach am Montag, 29. November. Vor dem eigentlichen Baustart würden zunächst vorbereitende Arbeiten, vor allem im nördlichen Abschnitt der Krel