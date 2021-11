In Bildern: So ist die Stimmung auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt am Freitag

Warm eingepackt und mit Glühwein hat es sich diese Gruppe auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt 2021 gemütlich gemacht.

André Havergo

Osnabrück. Am 24. November wurden die Corona-Regeln für den Weihnachtsmarkt 2021 in Osnabrück verschärft: Neben 2G gilt für Besucher auch Maskenpflicht. Welche Auswirkungen hat das auf den Besucherandrang? Impressionen vom Freitag in einer Bildergalerie.

Die 2G-Regel gilt auf dem Weihnachtsmarkt in Osnabrück seit dem Start am 15. November. André Havergo In dieser Woche, am 24. November, wurden die Regeln verschärft: Besucher müssen zusätzlich eine A