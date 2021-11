„Anorgeln“ am Nikolaiort: Osnabrücker Orgelfreunde sind wieder da

Andreas Wenner, Mitbegründer der Osnabrücker Orgelfreunde, kurbelt die elektronische Drehorgel am Nikolaiort.

André Havergo

Osnabrück. Jedes Jahr in der Adventszeit sind die Orgelfreunde mit ihrer Drehorgel in der Osnabrücker Fußgängerzone anzutreffen, wo sie Spenden für einen guten Zweck sammeln. Beim traditionellen „Anorgeln“ am Freitagnachmittag wurden sie tatkräftig unterstützt.

Bekleidet mit Schäferhut und schwarzem Umhang trotzen sie Wind und Wetter – und Corona. Im vergangenen Jahr mussten die Osnabrücker Orgelfreunde ihre Sammelaktion bereits Mitte Dezember beenden. Schuld waren die Pandemie und der damalige Lo