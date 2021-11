Corona-Impfzentren in Osnabrück öffnen in Sedanstraße und Kamp-Promenade

Das Ladenlokal zwischen TK Maxx und China-Imbiss in der Kamp-Promenade wird ab 6. Dezember zur festen Corona-Impfstelle.

Jörg Sanders

Osnabrück. In Osnabrück öffnen zwei Corona-Impfzentren. In einer Anlaufstelle sind bereits ab Montag, 29. November, Impfungen möglich. Das zweite Impfzentrum geht eine Woche später an den Start.

Im städtischen Verwaltungsgebäude an der Sedanstraße 109 (die frühere Paracelsus-Zentrale) werden Corona-Impfungen ab kommendem Montag verabreicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Am Montag und Dienstag, 29. und. 30. November, find